Si va verso l'intesa sui negozi in cui si potrà accedere senza green pass: secondo quanto si apprende da diverse fonti governative, al termine di una riunione tecnica a Palazzo Chigi sul nuovo Dpcm, ancora in definizione, si sarebbe convenuto su una lista non troppo lunga di acquisti che si continueranno a essere pass free: oltre ad alimentari e sanitari, ci sarebbero anche i negozi di ottica o l'acquisto di pellet o legna per il riscaldamento, così come i carburanti.

Ancora in corso di valutazione edicole e tabaccai: si starebbe ipotizzando l'ok solo all'aperto, nei chioschi o ai distributori automatici nel caso delle sigarette.

Non servirà quindi il Green Pass per entrare in supermercati e ipermercati, macellerie, pescherie, panetterie, mercati rionale, negozi di ottica, farmacie, parafarmacie e benzinai. La certificazione verde non servirà per acquistare legna o pellet, per entrare nei negozi per animali e andare al pronto soccorso o in un ambulatorio. Servirà il certificato verde, invece, per entrare nelle cartolerie e nelle librerie.

Il Dpcm, previsto dall'ultimo decreto Covid che ha introdotto, tra l'altro, l'obbligo di vaccino per gli over 50, dovrebbe in generale distinguere tra attività commerciali all'aperto e al chiuso, e individuare quelle necessarie "per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona" solo nell'ambito delle attività al chiuso.