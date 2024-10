I due minorenni che ieri avrebbero spinto un ragazzino di 15 anni sotto un treno in corsa dopo aver cercato di rubargli la felpa, sono stati fermati per tentato omicidio e tentata rapina. La notizia è stata riportata da Leggo.

La vicenda da brividi ah avuto luogo a Seregno, in provincia di Monza. Fortunatamente il 15enne è vivo per miracolo e si trova in ospedale in condizioni non gravi dopo essere stato trascinato per alcuni metri dal convoglio in movimento.

“Dacci la tua felpa” gli avrebbero intimato prima di spingerlo sui binari e di ricevere un "no". Il 15enne si apprestava a fare rientro a casa in compagnia di un amico, quando sono stati accerchiati da un gruppo di coetaneI che li hanno prima minacciati poi aggrediti fisicamente.

Il fermo per i due adolescenti, condotti dagli agenti di polizia al Cpa di Torino, è stato disposto dal pm per i Minorenni di Milano.

La stazione di Seregno è stata già scenario di diverse aggressioni, specialmente nei confronti di passeggere e spesso da parte di baby gang di adolescenti.