Più Codici Sconto rappresenta una delle piattaforme di maggior successo dedicate alla promozione di codici sconto e coupon. In pochi anni la piattaforma è riuscita a ottenere la fiducia di milioni di appassionati di shopping online, mostrando tassi di crescita sorprendentemente elevati. Nel 2019, ad esempio, questo portale ha fatto registrare un aumento del 50% degli utenti, raggiungendo quota 8 milioni. Lombardia, Lazio e Campania sono le Regioni in cui ha evidenziato i risultati migliori registrando, rispettivamente, 2 milioni, 1 milione e 200 mila e 640 mila utilizzatori. Recentemente gli amministratori del sito hanno deciso di variare il nome originario: da "Più Codici Sconto" a "Discoup". Una scelta che testimonia la volontà di puntare a un futuro importante.

Italia: un mercato con ampi margini di crescita

Alberto Reghelin, fondatore di Più Codici Sconto e amministratore di Tikato Srl, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni in merito alle strategie del portale di codici sconto Discoup.com per l'immediato futuro. Innanzitutto, Reghelin ha fatto chiarezza sulle ragioni dietro al cambio di nome. Il motivo principale è il desiderio di espandere l'attività al mercato estero. E un nome come "Discoup" ha sicuramente più probabilità di attirare l'attenzione degli utenti che utilizzano la Rete al di fuori dei confini italiani.

Il rapporto tra il pubblico italiano e gli acquisti online

L'80% del traffico generato da Più Codici Sconto è frutto di utenti tra i 18 e i 44 anni. E questo dato non fa che confermare come l'Italia sia uno dei Paesi più "vecchi" del mondo, e questo è uno dei fattori che ha maggiormente penalizzato il mercato digitale. Se è vero che il numero degli acquisti in Rete è aumentato progressivamente nel corso degli anni, altrettanto vero è che ancora oggi gli acquisti online siano guardati da molte persone con una certa diffidenza. Di conseguenza, uno degli obiettivi di Discoup nell'immediato è invogliare gli utenti ad acquistare su Internet.

Cosa sono i codici sconto? E che vantaggi danno?

I codici sconto sono codici virtuali gratuiti, da impiegare durante la procedura d'acquisto di beni e servizi. Una volta riportato il relativo codice alfanumerico nell'apposito box, automaticamente il prezzo complessivo della spesa si ridurrà in ragione dello sconto associato al coupon. In alternativa, in luogo della diminuzione del prezzo complessivo il codice sconto può garantire prodotti in omaggio o spese di spedizione gratuite. Le ricerche condotte da Discoup hanno confermato come attraverso un codice sconto sia possibile aumentare le vendite di un articolo anche del 500%.

Coronavirus e codici sconto: come sta rispondendo il mercato?

L'epidemia di Coronavirus è stata, e continua a esserlo, un duro colpo per la salute della popolazione italiana. Allo stesso tempo, a risentire pesantemente del virus è l'economia. Tutti i settori hanno pagato scotto, e il blocco imposto a molte attività ha portato a una situazione da cui sarà molto difficile riprendersi, almeno in tempi brevi. Discoup come ha pensato di reagire? In primis, premurandosi di attivare la modalità smart working, essenziale per poter continuare a offrire il servizio. D'altro canto, al di fuori dei prodotti alimentari, la chiusura imposta ai negozi tradizionali ha reso lo shopping online l'unica alternativa disponibile. Fortunatamente, gran parte dei partner di Discoup operano unicamente nel mondo dell'e-commerce.

Alcune delle strategie di Discoup per il futuro

Reghelin ha ribadito come il primo obiettivo per il 2020 sia espandere i codici sconto all'estero. Dove? Principalmente in Spagna, Polonia, Regno Unito e Stati Uniti. Questo, ad ogni modo, non significa abbandonare l'Italia, mercato in cui la piattaforma ha maturato grande esperienza, e dispone di contatti diretti con importanti nomi dell'e-commerce. E Discoup ha intenzione di puntare ancora di più su una novità apparsa solo di recente, la App. L'applicazione ha reso ancora più semplice la verifica e l'utilizzo dei codici sconto, permettendo di beneficiarne comodamente da smartphone o tablet, ovunque ci si trovi e in qualsiasi momento della giornata. L'idea volontà è di portare gli attuali 30.000 utilizzatori della App a raggiungere quota 500.000. Un progetto ambizioso che, se conseguito, testimonierebbe un'apertura più decisa dei consumatori italiani agli acquisti in Rete.