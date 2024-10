Ha detto addio a sfilate e passerelle, appendendo al chiodo la fascia di “Più bello d’Italia 2019”, per seguire la sua vocazione: Edoardo Santini, modello e ballerino di Castelfiorentino, ha deciso di diventare prete.

L 21enne è entrato nel propedeutico per diventare sacerdote: “Non so se diventerò sacerdote, sono qui per scoprirlo – ha detto Edoardo a La Nazione – ma ho fatto quel passo che mi terrorizzava e mi impediva di essere pienamente me stesso. Sono certo che non mi pentirò di questo viaggio”.

“L’anno scorso, per fare il primo passo, sono andato a vivere don due preti – ha detto l’ex più bello d’Italia – ed è stata l’esperienza più bella della mia vita, che mi ha permesso di trovare nella quotidianità la risposta che mi aspettavo scendesse dall’alto”.

“In questi anni – continua Edoardo nell’intervista a La Nazione, rivelando come ha scoperto di avere questa vocazione – ho avuto modi di incontrare dei ragazzi che, mostrandomi cosa vuol dire ‘essere chiesa’, mi hanno dato la forza di indagare questa domanda che mi porto dietro fin da quando ero piccolo, ma che diverse paure mi impedivano di approfondire”.