Da oggi Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte saranno zone gialle e l'Abruzzo torna arancione. Ma governo ed esperti continuano a raccomandare prudenza. Si intensificano shopping e spostamenti con l'avvicinarsi del Natale ma l'ultimo bilancio del coronavirus in Italia parla di 19.903 contagi e 649 morti.

Per questo il governo conferma la linea del rigore e le deroghe saranno possibili solo per gli spostamenti tra i piccoli comuni sotto i 5mila abitanti e distanti pochi chilometri l'uno dall'altro. Non si aprirà alla mobilità all'interno della provincia o tra una città e l'altra. Quelle di Natale e Capodanno saranno "due settimane che mi preoccupano e se passa il messaggio 'liberi tutti' ripiomberemo in una fase pericolosa a gennaio e febbraio", ripete il ministro della Salute Roberto Speranza.

L'ultima opzione valutata è quella di cambiare il decreto, inserendo la possibilità di spostarsi tra i comuni sotto i 5mila abitanti e con un limite di 20 chilometri.