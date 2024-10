Dal primo maggio, stop a qualunque tipo di green pass per l'accesso ai luoghi al chiuso, dai ristoranti ai cinema alle attività di vario tipo. E' l'ipotesi allo studio e che verrà discussa la prossima settimana dal Consiglio dei ministri.

Sempre la prossima settimana sarebbe prevista una cabina di regia per un approfondimento sull'allentamento delle misure restrittive contro la pandemia. Nella road map sarebbe prevista fra le altre cose l'eliminazione del super green pass per l'accesso agli hotel, mantenendo solo il green pass base, a partire dal primo aprile. Non è esclusa l'ipotesi di abolire qualunque tipo di green pass per l'accesso agli hotel.

Sempre dal primo aprile, l'ipotesi al vaglio è anche di consentire l'accesso ai mezzi di trasporto pubblici solo col green pass base, mentre si prevedrebbe l'eliminazione di qualunque tipo di green pass per i luoghi all'aperto. I primi allentamenti scatterebbero dunque dal 1 aprile mentre ulteriori allentamenti alle misure restrittive scatterebbero dal 1 maggio in un percorso di graduale ritorno alla normalità.