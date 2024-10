Ultimo weekend prima che entri in vigore il Super Green pass: da lunedì solo vaccinati e guariti dal Covid potranno accedere a spettacoli, palestre, eventi o impianti sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche.

Inoltre, il Green pass normale, ottenuto tramite tampone molecolare o antigenico negativo, sarà obbligatorio dal 6 dicembre anche per alberghi, spogliatoi per l’attività sportiva, trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale.

Migliaia gli uomini delle Forze dell'Ordine che saranno impegnati nei controlli nei luoghi di movida, nelle vie dello shopping e per i passeggeri dei mezzi pubblici, specialmente nei weekend.

Ad eccezione delle palestre, dei momenti conviviali e quando si balla, nelle strutture al chiuso saranno sempre obbligatorie le mascherine. Lo stesso provvedimento è stato adottato anche per i luoghi all'aperto o a rischio assembramento in diverse città, con ordinanze locali.

Per i cinema o teatri e per sedersi a mangiare in ristoranti, pub e bar sarà necessario essere in possesso del Super Green pass e chi non lo ha potrà consumare solo al banco o all'aperto. Il pass sarà obbligatorio anche per hotel, mense e servizi di catering, ma in questo caso basterà quello base. Gli accertamenti saranno eseguiti soprattutto dalla Polizia municipale, coordinata con la Guardia di Finanza.

Prosegue intanto la corsa al download del lasciapassare, tra vaccinazioni e tamponi: a poche ore dall'entrata in vigore si registra un nuovo record di Green pass scaricati, 1.191.447.

Da lunedì il codice Qr dovrà essere esibito anche alle stazioni e alle fermate dei bus, metro, tram e treni locali; dai 12 anni in su, chi prenderà i mezzi pubblici dovrà avere il certificato base.

Laddove è previsto l'obbligo del pass, chi ne sarà sprovvisto rischia multe fino a mille euro.