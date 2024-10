Addio all’autocertificazione. Dal 18 maggio non sarà più necessario esibire il documento in caso di spostamenti dalla propria abitazione. Il prossimo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte determinerà la riapertura di negozi, bar, ristoranti e parrucchieri mandando in pensione la Fase 1.

Da lunedì, inoltre, si potrà tornare a trovare gli amici, anche per condividere una cena in compagnia. Probabile anche il via libera ai soggiorni nelle seconde case, qualora queste si trovino nella propria regione.

Di mobilità inter-regionale si tornerà a parlare forse solo dal 1° giugno, quando verrà consentito spostarsi fra quelle con indice epidemiologico sotto controllo. Con il Ministero della Salute che monitorerà costantemente la situazione. Bisognerà aspettare domani per capire se le riaperture anticipate escluderanno le due regioni più in difficoltà: Piemonte e Lombardia.

Per quanto riguarda il capitolo vacanze, in spiaggia le file di ombrelloni dovranno essere separate di almeno 5 metri. Quattro metri e mezzo fra un singolo ombrellone e l’altro. Lettini e sdraio a due metri da quelli del vicino. Per favorire l’accesso contingentato agli stabilimenti si prevede la prenotazione obbligatoria, anche per fasce orarie. Le linee guida prevedono inoltre la sanificazione di sdraio, lettini e ombrelloni ad ogni cambio di bagnante.