Una serata da incubo quella di ieri per una donna di 48 anni, il cui marito le ha gettato liquido infiammabile addosso per poi darle fuoco. La terribile tragedia, come riporta ANSA, è avvenuta a Pantelleria.

La donna si trova ora ricoverata in fin di vita, con ustioni sul 70% del corpo, all’ospedale Civico di Palermo, dove è stata portata in codice rosso con l’elisoccorso, mentre il marito, anch’egli rimasto ustionato al volto a causa del ritorno di fiamma e per questo ricoverato, rischia la cecità.

Ogni dettaglio della terribile vicenda è sotto al lente dei Carabinieri di Trapani che stanno indagando sull’accaduto.

AGGIORNAMENTO. Oggi, 25 settembre, la donna è deceduta in ospedale.