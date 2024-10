Dal domani, 1 luglio, stop al rilascio delle nuove certificazioni verdi Covid-19 da parte della Piattaforma del Sistema informativo nazionale. In caso di necessità, per viaggi all'estero laddove richieste, le certificazioni si potranno però ottenere presso le Asl.

La notizia è pubblicata sul sito della Piattaforma nazionale. "A partire dal 1 luglio 2023 - si legge sul sito - le nuove Certificazioni verdi Covid-19 non verranno più rilasciate. Il 30 giugno 2023, infatti, scade il Regolamento Europeo n. 953/2021 che stabilisce il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione da Covid-19. Sarà ancora possibile scaricare le Certificazioni precedentemente generate e non scadute". Alcuni Paesi, si precisa, "richiedono ancora per l'ingresso la Certificazione o, in alternativa, prova di avvenuta vaccinazione Covid-19 o guarigione o test negativo. Su richiesta degli interessati, le proprie Asl di appartenenza potranno rilasciare la relativa certificazione in lingua inglese".