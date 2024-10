Dal primo settembre entrerà in vigore l’obbligo di Green pass per viaggiare su navi, treni a lunga percorrenza e aerei, ma anche a scuola e all’Università. Chi accederà agli spazi citati senza il certificato verde rilasciato in seguito al vaccino, alla guarigione dal Covid nei sei mesi precedenti, o all'esecuzione di un tampone nelle 48 ore precedenti, rischierà una multa di importo compreso tra i 400 e i 1.000 euro. I lavoratori sprovvisti di documento risulteranno assenti ingiustificato per i primi quattro giorni e poi, dal quinto giorno, il rapporto sarà sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

L'obbligo del pass non vale per gli studenti nelle scuole, ma per gli universitari sì. I controlli spettano ai dirigenti che delegheranno l'incarico a un collaboratore scolastico.

Il green pass servirà, almeno fino al 31 dicembre salvo proroghe, anche per prendere un aereo, salire su una nave o in treno per viaggiare tra una regione e l’altra. Per uscire dalla Sardegna bisognerà esibire il certificato, che non è invece necessario se il traghetto o il treno collegano due luoghi della stessa regione.