Raffaele Cutolo è ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Il fondatore della Nuova Camorra Organizzata, 78 anni, è stato trasferito giovedì dal carcere di Parma in ospedale, per un aggravamento delle condizioni di salute e problemi respiratori.

L'avvocato Gaetano Aufiero spiega: "Non sappiamo esattamente quali siano le sue condizioni. Ci dicono che la situazione è sotto controllo, e continuano a sostenere che rifiuta di fare gli esami. Ma noi riteniamo che non sia lucido"

"Abbiamo chiesto ripetutamente al magistrato di sorveglianza - aggiunge l'avvocato - di nominare un perito e non abbiamo risposte. Ho nominato un consulente di parte, un geriatra di Parma, ma il direttore del carcere ha respinto l'autorizzazione alla visita per motivi di opportunità, che non capiamo quali siano. Ho chiesto anche la possibilità di anticipare il colloquio mensile della moglie, previsto a fine mese, ai giorni di degenza, così che la moglie possa provare a convincerlo a fare gli esami e nemmeno questo viene autorizzato. Infine ho sollecitato con una serie di atti la fissazione dell'udienza sul reclamo, a Roma, contro il 41 bis, e ancora niente".

Cutolo era già stato ricoverato a inizio anno. I giudici della Sorveglianza avevano definito le sue condizioni non incompatibili con il carcere, osservando che il carisma criminale del boss campano non è svanito, ma anzi rimane un simbolo per i gruppi che continuano a richiamarsi a lui.