A lamentarsi sono per lo più i residenti di Trevignano Romano: “Il traffico è diventato soffocante, i turisti scappano".

Tantissimi i fedeli che giungono infatti nella piccola cittadina in provincia di Roma in cui abita l’ex imprenditrice e ora veggente Gisella Cardia, 53enne romana, per conoscere i nuovi messaggi della Madonna di Trevignano.

La madonnina, che da quasi 5 anni piangerebbe sangue per dare segnali alla comunità sul futuro che ci spetta, è custodita in casa di Gisella che afferma di parlare quotidianamente con la Vergine Maria.

“Ho mollato la mia carriera, ora lavoro per il cielo” ha detto la donna a La Repubblica, che ha riportato la notizia.