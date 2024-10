Ancora un episodio di stupro in Italia, questa volta in provincia di Napoli. Due ragazzine di 13 anni, cugine, sono state violentate da un gruppo di adolescenti al Parco Verde di Caivano. Ne riporta le cronache il quotidiano "Il Mattino", che racconta come a inizio luglio le due cuginette siano state portate in un capannone.

Il branco che avrebbe abusato delle due ragazzine sarebbe stato composto da sei ragazzi, forse tutti della stessa età delle vittime tranne uno. Le indagini sono iniziate ad agosto quando i familiari delle giovanissime hanno presentato una denuncia ai carabinieri.

Il più grande del gruppo, l'unico maggiorenne del gruppo, sarebbe già stato fermato. Le due cuginette ora si troverebbero in una casa famiglia lontano da Caivano.