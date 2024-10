Il Comitato Tecnico Scientifico, riunito per fornire un parere al ministero della Salute sulla fine dell'obbligo delle mascherine, ha confermato due date per lo stop al dispositivo di protezione all'aperto: il 28 giugno o il 5 luglio. Per allora, tutto il Paese sarà in zona bianca.

La pronuncia su una data precisa, e dunque la decisione del giorno esatto, sarà comunque presa dal Governo.

"Ci sono le condizioni per togliere la mascherina all'aperto. Spetterà alla politica decidere quando", è il pare degli esperti.