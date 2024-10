Anche se non aveva una casa tutta sua era sempre felice di scodinzolare vicino a tutte le persone che l’accarezzavano e le davano del cibo.

Il giorno in cui è morta, Musetta usciva dalla casa di un’anziana signora, alla quale faceva compagnia spesso nelle sue passeggiate su è giù per il quartiere. Quando alcuni abitanti l’hanno sentita abbaiare impaurita si sono precipitati per vedere cosa le stesse succedendo. Un gruppo di ragazzi era intento a far esplodere dei petardi.

Sparita subito dopo, Musetta è stata cercata per ore, ma invano. Il giorno seguente si è scoperto che era stata investita da un’auto e nonostante i tentativi di soccorrerla da parte dell’automobilista, confermati dai testimoni oculari, il dolcissimo cane del quartiere è morto in una pozza di sangue.

Ora le autorità faranno luce su ciò che è successo. L’Enpa di Crotone ha sporto denuncia perché il cane è stato vittima di una violenza inaudita, nel suo corpo sono state trovate ferite compatibili con l’esplosione dei petardi. L’incidente automobilistico potrebbe essere stata solo una conseguenza. Saranno gli accertamenti della Procura della Repubblica dei Carabinieri e della Polizia Municipale ad accertare la dinamica dell’accaduto.