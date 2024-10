«Mi sono salvato per miracolo». E' da pelle d'oca il racconto di Davide Capello, ex portiere del Cagliari, 30 anni, oggi Vigile del Fuoco a Savona.

Un volo di 30 metri dal ponte Morandi, sull'autostrada A10: «Prima ho sentito un rumore, poi è crollato tutto. Sono un miracolato - ha raccontato - stavo andando a Genova, ero sul ponte. Ho sentito un rumore, poi il crollo. Trenta metri di volo e poi l'auto si è incastrata tra le colonne e le macerie. E' incredibile, non ho un graffio».

Davide Capello ha giocato con la maglia del Cagliari, del Savona e della nazionale Under 20: «Percorrevo spesso quella strada, una delle più trafficate d'Italia. Ho visto la strada sprofondare, è stato uno spavento enorme”. Non so come la mia macchina non sia stata schiacciata».

