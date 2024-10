Un sibilo e un’esplosione fortissima alle 8.50. Poi il crollo di una palazzina di due piani in strada del Bramafame, a Torino, nel quartiere periferico di Madonna di Campagna. Il primo piano e il tetto sono crollati e, secondo quanto emerge, è stato trovato morto fra le macerie un bambino di 4 anni, Aron, inizialmente disperso. La madre 34enne era stata estratta invece ancora viva e si trova ora ricoverata in codice rosso al Cto. Altri tre i feriti: sono un uomo trasportato in ospedale in condizioni meno gravi, un 22enne che ha riportato ustioni sul 50 per certo del corpo ed è ricoverato in prognosi riservata al Cto e un altro giovane.

Naif, un operaio che stava lavorando in strada del Bramafame, è stato il primo a prestare i soccorsi e si è ferito a una gamba: "Ho sentito un’esplosione - ha dichiarato al Corriere della Sera - pensavo fosse scoppiata una bomba. Io ho visto una persona sola, era ustionato".

Il crollo potrebbe essere stato provocato da un malfunzionamento di una bombola, ma gli accertamenti a cura di vigili del fuoco, polizia e carabinieri sono ancora in corso.