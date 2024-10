L’Esercito, le Forze Armate e l’Italia tutta, hanno bisogno di grandi figure di uomini o donne che rappresentino con onore e orgoglio i profondi valori del nostro Paese. Una di queste splendide figure è quella di un Ufficiale sardo, di Tonara, il Colonnello Gabriele Cosimo Garau. È il Capo di Gabinetto della Struttura Commissariale del Generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario straordinario all’emergenza Covid.

La sua attività di altissimo profilo è stata premiata recentemente dal Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, che ha concesso al Colonnello Garau la Croce d’Oro al Merito dell’Esercito.

La motivazione è una di quelle che ci emozionano profondamente, perché l’impegno profuso dall’Ufficiale, così come quello di altre fulgide figure di uomini e donne che si sono distinti, e lo faranno fino a quando sarà necessario, nella lotta contro la pandemia, riguarda ciascuno di noi, ancora tremendamente scossi da un virus non ancora del tutto sconfitto.

Naturalmente, le parole della motivazione, in quanto sardi, ci inorgogliscono tanto, perché quando un figlio della nostra terra di Sardegna emerge, nell’umiltà e nel silenzio, per le sue doti umane e competenze professionali unanimemente riconosciute, non c’è che esserne fieri.

“Capo di Gabinetto della Struttura Commissariale, partecipava in prima persona alla fase di elaborazione del piano vaccinale e metteva in atto sapienti azioni finalizzate a garantire il previsto rateo di somministrazione giornaliero di vaccini a livello nazionale.

Fondamentale raccordo del Vertice della Struttura con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero della Salute, con il suo brillante contributo ha facilitato la risoluzione di complesse problematiche connesse alla vaccinazione dei cittadini italiani residenti all’estero e agevolato la donazione dei vaccini alla Tunisia e alla Libia, riscuotendo unanime plauso da entrambi i Vertici istituzionali. Splendida figura di Ufficiale, elevava il prestigio e l’immagine di efficienza dell’Esercito e dell’intero comparto Difesa”.