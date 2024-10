Cristina Scuccia, meglio conosciuta come Suor Cristina, continua a far parlare di sé. Dopo aver annunciato di aver abbandonato i voti e di essersi trasferita in Spagna dove vive e lavora come cameriera, ora potrebbe far parte del cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

L’indiscrezione è stata lanciata da TvBlog. “Siamo in grado di svelarvi il nome di un altro concorrente dell’edizione numero 17 dell’Isola dei famosi. Si tratta di Cristina Scuccia, che tutti ricordano come vincitrice di The voice of Italy 2014 nella squadra di J-Ax, allora nelle vesti di suora. Cristina poi abbiamo scoperto qualche tempo fa che ha abbandonato l’abito monacale ed ora vive in Spagna e fa la cameriera. Cristina Scuccia sarà dunque fra i concorrenti della nuova serie dell’Isola dei famosi, in onda su Canale 5 nei lunedì dal prossimo 17 di aprile” si legge sul sito.

Insomma, prima la scelta radicale di abbandonare la tonaca dopo quindici anni di vita religiosa e ora la possibile partecipazione a uno dei reality show più seguiti in Italia. Cristina Scuccia torna a far parlare di sé, proprio a poco tempo di distanza dall’apertura del suo profilo Tik Tok.