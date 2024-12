Il rapporto del Censis rivela che la maggior parte degli italiani si sente minacciata da chi cerca di introdurre regole e abitudini contrastanti con lo stile di vita consolidato nel Paese. Queste preoccupazioni includono l'ingresso dei migranti, le concezioni diverse sulla famiglia e le differenze religiose. Gli autori dell'indagine avvertono che queste divergenze potrebbero portare a divisioni e conflitti aperti.Inoltre, il rapporto evidenzia una crescente sfiducia verso i valori democratici e un calo della partecipazione politica, con un alto tasso di astensione alle elezioni. Gli italiani sembrano anche perdere fiducia nei sistemi democratici occidentali, considerando l'Unione Europea come un ente inefficace e accusando i politici di pensare solo a se stessi.La percezione generale è quella di un declino dell'Occidente di fronte all'ascesa di potenze come la Cina e l'India. Le preoccupazioni degli italiani riguardano principalmente il cambiamento climatico, gli eventi catastrofici, la guerra in Medio Oriente e le crisi economiche globali. Si parla di una "Sindrome italiana" in cui si riconosce un risveglio dall'illusione del predominio occidentale, trovandosi ora in un mondo instabile e insoddisfacente.L'economia italiana ha registrato una diminuzione del reddito disponibile e della ricchezza delle famiglie negli ultimi anni, contribuendo al disagio del ceto medio e all'aumento dell'astensionismo politico. Questi fattori riflettono un quadro complessivo di incertezza e cambiamento nella società italiana del 2024.