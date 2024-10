Chiara Ferragni sarà ospite di Fabio Fazio e Che tempo che fa, sul Nove, domenica 3 marzo.

L'annuncio arriva proprio nel giorno in cui prima Dagospia e poi il Corriere della sera confermano la crisi fra i Ferragnez, con Fedez che avrebbe abbandonato la nuova casa di City Life domenica scorsa.

Le voci di crisi tra i Ferragnez si rincorrevano da settimane, ma secondo i ben informati la situazione sarebbe precipitata negli ultimi giorni. Come spiegato da Dago: "Dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d’amore tra i due s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato. Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo".