Problemi in Europa e negli USA per Facebook, Instagram e WhatsApp. Milioni di utenti in Italia segnalano problemi nell’uso dei tre social network.

Prima il rallentamento, poi il blocco a partire dalle 12 circa. Non si riesce ad accedere né da browser sul computer e neanche dalle app per smartphone. Su Twitter, unico social principale rimasto in funzione, in tanti postano gli hashtag #facebookdown, #instagramdown e #whatsappdown.

I social che hanno riscontrato problemi sono tutti controllati dal gruppo di Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook.

Il funzionamento è stato ripristinato nel pomeriggio e le piattaforme si stanno riprendendo gradualmente. Sul caso, poco prima del ripristino del servizio, Facebook ha commentato: "Siamo a conoscenza del fatto che alcune persone stanno riscontrando dei problemi ad accedere alla famiglia delle App Facebook. Siamo al lavoro per risolvere l'inconveniente quanto prima". Non sarebbero ancora chiare le ragioni del guasto.