I giudici della sesta sezione collegiale di Roma hanno assolto tutti gli otto imputati coinvolti nel procedimento relativo al fallimento del quotidiano l'Unità.

In particolare i giudici di piazzale Clodio hanno fatto cadere le accuse, con la formula "perché il fatto non sussiste" anche per l'imprenditore Renato Soru, ex governatore della Sardegna.

L'accusa primaria era di bancarotta per distrazione e per dissipazione. Soru, difeso dall'avvocato Fabio Pili, compariva nel procedimento per il suo ruolo di socio svolto dal 2008 al 2015 in relazione alla gestione del quotidiano. I giudici hanno accolto la richiesta di assoluzione avanzata dai pm.