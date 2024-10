Il Comitato “Noi Denunceremo – Verità e giustizia per le vittime di Covid-19” nasce “per un bisogno di giustizia e di verità, per dare pace ai nostri morti che non hanno potuto avere una degna sepoltura Chi ha sbagliato dovrà rispondere alle nostre domande e assumersi le proprie responsabilità”.

“Chiediamo Giustizia”, è il grido di coloro che si è visto portare via una persona cara: "Il sistema della sanità lombardo – ha detto Luca Fusco, commercialista della bergamasca che ha dato vita al gruppo dopo aver perso il padre per il Covid -è completamente saltato e noi siamo stati lasciati soli, il sistema non era pronto ad affrontare l’emergenza, ci siamo trovati con una montagna di persone lasciate a casa con polmoniti perché il sistema sanitario non aveva la possibilità di ricoverarle. Ci hanno riempito di bugie e non ci fermeremo finché non avremo accertato perché è successo tutto questo".

“La nostra iniziativa – spiega il Comitato - è rivolta a tutta Italia, per cui prendiamo in carico anche le denunce che non arrivano da Bergamo e dalla Lombardia. Per questo, come da nostro regolamento, non verranno pubblicate iniziative alternative”.