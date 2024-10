Il governo prepara il calendario delle nuove restrizioni dal 7 al 15 gennaio, che saranno probabilmente contenute in un provvedimento ponte prima di un nuovo Dpcm da far entrare in vigore dal 16 gennaio. Possibile la proroga del divieto di spostamento tra le regioni e la zona rossa per il weekend 9-10 gennaio. Il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini propone una zona bianca per le Regioni con gli indicatori migliori che consentirebbe di aprire teatri, cinema e musei.

Dopo la Befana due giorni in zona gialla, poi nel weekend del 9 e 10 gennaio di nuovo zona rossa e da lunedì 11 gennaio fino al 15, con l'arrivo di un nuovo Dpcm, il ritorno della suddivisione in zone "colorate". Sembra essere questo lo scenario che si profila per la nuova stretta dopo il 6 gennaio, quando scadrà il decreto natalizio. Con la novità allo studio di una zona bianca, nelle Regioni con gli indicatori migliori, che permetterebbe l'apertura di cinema, teatri, palestre.

Il governo dovrebbe delineare misure e divieti in un provvedimento ponte valido dal 7 al 15 gennaio, ovvero tra la data di scadenza del decreto natalizio e quella dell'ultimo Dpcm, e prima dell'approvazione di un nuovo Dpcm valido a partire dal 16 gennaio.

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid oggi in Italia e nel mondo, con i dati di lunedì 4 gennaio 2021. Nell’ultimo bollettino del Ministero della salute registrati ulteriori 14.245 casi e 347 morti. L’Italia verso zona rossa il 9 e 10 gennaio: è questa una delle misure allo studio del governo per il periodo post festività e prima del ritorno alle varie zone in base all’indice Rt regionale.

Al vaglio anche la proroga del divieto di ospitare a casa più di due parenti o amici. Speranza: “Variante inglese ci preoccupa per la velocità di contagio, Valutiamo zona rossa per il 9 e 10 gennaio”. Ipotesi zona bianca con nuovo dpcm per riaprire cinema e teatri in alcune regioni. Restano ancora molti dubbi anche sulla riapertura della scuola il 7 gennaio.

Azzolina: “Il 7 gennaio si torna in classe”. Intanto prosegue la campagna vaccinale: In Italia superati i 100mila vaccinati. Nel mondo superati gli 85 milioni di contagi e 1,8 milioni di morti covid. Nel Regno Unito superati i 75mila morti covid ma si parte anche con la somministrazione della prima dose del vaccino Oxford-AstraZeneca. Sono sempre gli Usa il Paese più colpito. Il Giappone si prepara a proclamare lo stato di emergenza a Tokyo.