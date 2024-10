Vanno verso il passaggio dal bianco al giallo le regioni Abruzzo, Toscana, Valle d'Aosta ed Emilia Romagna.

Secondo quanto si apprende sarebbero questi i cambi di colore che saranno decisi in queste ore sulla base dei dati del monitoraggio esaminati questa mattina in cabina di regia e che porterebbero a 15 le regioni italiane e le province autonome in questa area di misure anti-Covid