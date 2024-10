Preoccupa l'ondata di contagi Covid in Veneto. Per il presidente della Regione Luca Zaia "se si continua così, con i numeri di questi giorni si finisce in zona gialla nel giro di due-tre settimane".

"E dopo c'è l'arancione ed il rosso, e con il rosso, ricordo, si chiude tutto. Quindi, se non facciamo attenzione rischiamo di farci male", avverte.

Le allarmanti parole in conclusione del suo intervento in Consiglio regionale, riunito per il bilancio, in cui ha spiegato che "la giustificazione non può essere che i vaccini non funzionano, perché non è così: i vaccini funzionano e lo stanno dimostrando".

Oggi il Veneto ha registrato 1.265 nuovi contagi da coronavirus. Nell'ultima settimana la Regione ha registrato un aumento del 25% dei ricoveri da Covid e del 20% in terapia intensiva.