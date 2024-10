“I due casi accertati di Coronavirus sono due turisti cinesi che sono venuti nel nostro Paese”: così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi il 30 gennaio 2020. “Siamo vigili e molto attenti: non ci siamo fatti trovare impreparati”, disse il premier che fece chiudere immediatamente il traffico aereo da e per la Cina.

Ma chi avrebbe mai immaginato tutto ciò che abbiamo vissuto in questo anno?

La coppia di turisti cinesi, di 66 e 67 anni, il 29 gennaio 2020 venne infatti ricoverata dopo essere stata soccorsa in un albergo della capitale.

Quasi un mese dopo, emersero le prime positività tra i pazienti italiani con le esplosioni dei focolai nel Lodigiano e in Veneto.

In Italia ci sono attualmente 474.617 positivi per Covid-19. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 2.505.507. I decessi dall'inizio della pandemia sono 87.381. 

Sul fronte vaccini, sono 1.700.625 le persone che hanno ricevuto la prima dose, mentre 381.837 la prima e la seconda dose. Nella nostra Isola di 53.220 dosi consegnate ne sono state inoculate 32.379.