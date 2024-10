"Io vorrei che ci fosse piena consapevolezza sull'importanza di questo momento per tutti noi, perché siamo in una fase diversa di gestione di una pandemia che purtroppo è ancora in corso, e sarebbe un grave errore considerare conclusa". Lo ha sottolineato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo a una cerimonia al Gemelli a Roma.

"Come vediamo le varianti sono una nuova insidia con cui abbiamo a che fare e dovremo tenere ancora alta l'asticella dell'attenzione nelle prossime settimane - ha aggiunto l'esponente dell'Esecutivo -. Ma è altrettanto vero che siamo in una fase diversa della pandemia. Grazie alla scienza, alla conoscenza, alla ricerca che ci hanno consentito di avere strumenti che soltanto un anno fa sembravano ancora lontani".

"Se penso che oggi supereremo 57 milioni di dosi (di vaccini) somministrate nel nostro paese - ha concluso Speranza - credo che stiamo facendo un grandissimo lavoro che ci mette nelle condizioni di provare a gestire questa fase diversa della pandemia".