"Ho appena firmato il protocollo con Regioni e farmacisti per far partire in sicurezza le vaccinazioni Covid nelle farmacie del nostro Paese". Lo ha comunicato il ministro della Salute Roberto Speranza.



"La campagna di vaccinazione - ha affermato l'esponente del governo - è la vera chiave per chiudere questa stagione così difficile. Oggi facciamo un altro importante passo avanti per renderla più veloce e capillare".