"Facciamo un ultimo sforzo e poi, se il diavolo e le varianti non ci mettono le corna, da maggio tutta l'Italia sarà in giallo e qualche Regione anche in bianco". Lo ha detto Pierpaolo Sileri, viceministro 5 Stelle alla Salute, in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera. "Il trend è in lieve miglioramento, segno che le misure restrittive stanno funzionando, ma è un dato che va consolidato. Dobbiamo scendere di molto con l'Rt, l'indice di contagiosità" ha aggiunto.

Servono “altre tre settimane per tornare a una situazione più tranquilla”, ha spiegato ancora Sileri. Aprire le scuole “è un rischio calcolato, basso. È chiaro che la variante inglese circola tra i più giovani, ma nel frattempo stiamo mettendo in sicurezza anziani e fragili. Non si può escludere, però, che dovremo ripetere la vaccinazione l’anno prossimo, ma a quel punto avremo abbondanza di vaccini”.