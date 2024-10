"Avere diversi over 60 non vaccinati è un rischio per loro e per la società. A ottobre ci sarà una recrudescenza della circolazione virale, diversa rispetto allo scorso anno, e finirà in terapia intensiva prevalentemente chi non si è vaccinato". Queste le parole del sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite a "Omnibus" su La7.

"Il rischio - afferma l'esperto - è che il virus circoli tra i bambini più piccoli non vaccinati, perché non c'è il farmaco sotto i 12 anni, e gli over 60 che non hanno fatto il vaccino: questi ultimi rischiano di finire in terapia intensiva".

"Oggi morire di coronavirus avendo un vaccino e sapendo che circola la variante Delta, che fortunatamente non elude i vaccini, mi sembra una stupidaggine. Abbiamo un'arma per non morire, le chance col vaccino sono vicine allo 0", ha dichiarato Sileri.