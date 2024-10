La Sicilia torna in zona bianca dopo sei settimane di fascia gialla. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza e il passaggio avverrà a partire da oggi, sabato 9 ottobre, con due giorni in anticipo rispetto alla tradizionale data di lunedì per i cambi di zona.

L’anticipo al sabato è una conseguenza delle nuove regole in vigore che prevedono per il passaggio di colore non più due monitoraggi consecutivi ma quattordici giorni in uno "scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive". La Sicilia, per l'appunto, ha parametri da zona bianca già da giovedì 23 settembre.

Anche la Sardegna, come emerge dai monitoraggi, è ormai "fuori pericolo" dopo essere stata fortemente in bilico un mese fa. La regione è scesa a 20 casi settimanali ogni 100mila abitanti. Ed è ormai stabilmente sotto la soglia critica dei contagi, sia per il tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva (al 7,4%) che nei reparti ordinari (6,2%).