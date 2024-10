La seconda ondata pandemica si fa sempre più importante. Nuovo record assoluto di contagi in Italia per il Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute in 24 ore si sono registrati 8.804 casi (ieri 7.332). I morti sono raddoppiati in un solo giorno, da 43 a 83. Record anche per quanto riguarda i tamponi, quasi 163 mila.

Tra le Regioni con più contagi giornalieri da coronavirus la Lombardia ne ha 2.067, seguita dalla Campania con 1.127 e dal Piemonte con 1.033.

Annullate le lezioni in presenza nelle scuole primarie e secondarie in Campania fino al 30 ottobre. Sospese le attività didattiche e di verifica in presenza nelle università, ad eccezione di quelle per gli studenti del primo anno.

I pronto soccorso degli ospedali Sacco e Fatebenefratelli di Milano hanno deciso di accettare solamente malati con Covid-19, dirottando su altri ospedali cittadini i pazienti affetti da altre patologie. "Da due giorni l'indice Rt nella zona della Città metropolitana di Milano ha superato 2 e preoccupa la tendenza", ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Dal mio punto di vista per capire dove intervenire bisognerebbe sapere dove nascono i contagi".