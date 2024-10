Ha risposto di "no" Matteo Salvini, ospite di 'The Breakfast club' su Radio Capital, alla domanda se sua figlia sia vaccinata contro il Covid. "Sono scelte che spettano a mamma, papà e pediatri, non sono certo di dibattito politico", ha aggiunto il leader della Lega.

Anche l'altra leader di centrodestra, Giorgia Meloni, aveva affermato ieri: "Non vaccino mia figlia contro il Covid perché il vaccino non è una religione, ma una medicina, quindi valuto i rapporto rischi-beneficio".

"Le possibilità che un ragazzo muoia di Covid sono le stesse che uno muoia colpito da un fulmine", ha aggiunto con riferimento alle statistiche per i giovani fino ai 20 anni. "Questo - ha motivato - è un vaccino in sperimentazione, che finisce nel 2023".

Pronta la risposta alle parole della Meloni da parte del presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta: "Onorevole Giorgia Meloni - ha twittato - lei è libera di non vaccinare sua figlia, non di fare disinformazione pubblica sui vaccini. Grazie".