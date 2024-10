"Il Covid-19 non è finito, rimane altamente endemico in Italia. Non abbiamo i dati tutti i giorni, ma alla fine della settimana contiamo decine di migliaia di casi e centinaia di morti, di questo passo ne avremo 30-40mila l'anno. E' una strage silenziosa". Lo ha affermato Walter Ricciardi, docente di igiene all'Università Cattolica di Roma, a margine del Forum Risck Management, in corso ad Arezzo.

"Un po' tutta la civiltà occidentale si è stancata del Covid e cerca di rimuoverlo. Il compito dei governi, però, non è quello di rimuovere - sottolinea l'esperto - ma cercare soluzioni. In questo momento soltanto alcuni governi lo stanno facendo, come quello giapponese. Il nostro Paese è ultimo sulle quarte dosi" di vaccino "e l'uso delle mascherine è ormai dimenticato. Sono errori gravi nei confronti del virus".