"Se si deve arrivare all'obbligo di vaccinazione, ci si arrivi". Lo ha detto Guido Rasi, consulente del Commissario straordinario per l'emergenza Covid Francesco Figliuolo, in un'intervista al Tg3 delle 19.00.

"Non è tollerabile riempire di nuovo gli ospedali di Covid quando ci sono migliaia di patologie che aspettano ormai da due anni, non è proprio più morale", ha affermato. "Oggi come oggi - ha spiegato - con la variante Delta non si può parlare di immunità di gregge. Quello che sta emergendo però è quanto questi vaccini proteggano. Si previene nel 97% dei casi il ricovero e la morte. Questo ormai è stabilito, è un dato assodato e consolidato in tutto il mondo". Quanto all'ipotesi di una terza dose, Rasi dice che "è giusto, e saggio essere pronti a farlo, individuare le popolazioni più bisognose è altrettanto importante".