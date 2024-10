Il Paese si ritinge di rosso-arancio. Quasi tutte le regioni, eccetto la Sardegna, cambieranno infatti colore a causa dell'aumento dei contagi e della diffusione delle varianti: Lazio, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Piemonte dovrebbero tornare rosse a partire da lunedì. Potrebbero rimanere in giallo Valle d'Aosta, Calabria e Sicilia, mentre tutte le altre dovrebbero essere arancioni.

Il monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità verrà diffuso domani e porterà all'adozione delle nuove ordinanze da parte del ministro della Salute Speranza. L’Rt a 1 significherebbe zona arancione, da 1,25 si entrerebbe in zona rossa. Quello del Lazio, ad esempio, dovrebbe aggirarsi attorno all'1,3, così come in Friuli.

Per quanto riguarda la decisione del veneto il governatore Zaia negli scorsi giorni ha spiegato: "Siamo sul filo del rasoio tra arancione e rosso, come molte altre regioni, risetto ai numeri", ricordando che la zona rossa scatta con un Rt a 1.25. Rischio rosso anche per la Lombardia.