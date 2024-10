"La situazione attuale ripete quella vista all'inizio della seconda ondata. Si rivede l'aspetto triste di un trend in salita dei positivi". Lo ha detto il virologo dell'università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco ad 'Agorà' su Rai 3, commentando l'aumento dei contagi.

"Il rischio – ha continuato - che vediamo dalle proiezioni è che in poche settimane, 3 o 4, si possa arrivare di nuovo ai livelli della seconda ondata. Siamo in una fase che si sovrappone alla rampa iniziale della seconda ondata di ottobre, tra l'altro all'epoca avevamo solo 400 persone in terapia intensiva e ora ne abbiamo circa 2.200, quindi partiamo da un livello maggiore di impegno dell'assistenza ospedaliera".