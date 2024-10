"Stiamo assistendo a una situazione in crescita, ad un incremento nel numero di casi ogni giorno. Un fenomeno legato alla percentuale dei tamponi fatti, tutto sommato atteso e collegato alla fine delle vacanze e all'inizio della riapertura delle scuole. Ma questo dimostra anche una buona capacità di individuazione dei casi: più positivi troviamo e meglio è". A dirlo all'Adnkronos Salute è il virologo dell'Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco, secondo cui "sicuramente ci saranno nuovi incrementi. Ma il dato di riferimento per una preoccupazione è quello delle terapie intensive, per ora la situazione è ancora buona".

"Questi - insiste - sono gli effetti della fine dell'estate, dei contagi intrafamiliari e dell'inizio della riapertura delle scuole. Ora però riusciamo ad individuare i tanti casi asintomatici, che prima non vedevamo, e che poi sono la causa della diffusione del virus. E' importante valutare l'andamento delle terapie intensive e dei ricoveri, per gestire" al meglio la situazione "nel prossimo inverno".