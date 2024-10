Sono negativi i risultati delle analisi molecolari sui tamponi rinofaringei effettuati ieri su circa la metà dei 130 passeggeri che domenica notte si trovavano sullo stesso volo Roma-Alghero su cui viaggiava un uomo di rientro dall'Africa, poi riscontrato positivo al Covid 19, con il sospetto che possa avere contratto la variante Omicron.

Questi risultati arrivano dopo i tamponi negativi di un gruppo di giocatori e dirigenti della Torres Calcio che hanno viaggiato su quel volo. Intanto l'Ats Sardegna ha completato i test anche sui passeggeri restanti: il risultato si dovrebbe conoscere sabato.

Indipendentemente dall'esito delle analisi, tutte le 130 persone coinvolte dovranno restare in quarantena, come dispone il protocollo di sicurezza sanitaria predisposto dal ministero della Salute. Tutti si sottoporranno a un secondo test il 7 dicembre e se anche in questo caso il risultato sarà negativo, potranno concludere il periodo di isolamento precauzionale.

Nei primi giorni della prossima settimana, invece, dovrebbe arrivare il responso del sequenziamento del virus estratto dal tampone del passeggero positivo, e si saprà se si tratta della variante Omicron o di un'altra variante.