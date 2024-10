E' stata identificata una nuova variante del coronavirus in Sudafrica, simile a Delta e Beta ma con nuove mutazioni: è stata ribattezzata dall'Oms variante Omicron. Il suo arrivo, con le mutazioni sulla proteina spike su cui agiscono i vaccini, preoccupa.

Secondo Maria van Kerkhove, esperta dell'Oms, "sulla variante non si sa ancora molto e ci vorranno settimane per capire" ma c'è preoccupazione per "l'elevato numero di mutazioni", dal momento che questa caratteristica "può avere un impatto sullo sviluppo del virus".

Israele, Germania, Italia e Regno Unito sono già corsi ai ripari vietando i viaggi da sei Paesi dell'Africa australe a partire dalle 12 di oggi: Sudafrica, Namibia, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe e Botswana. In Italia lo stop all'ingresso varrà per 14 giorni. Per quanto riguarda l'Ue, la misura è in corso di valutazione.

"La Commissione europea proporrà, in stretto coordinamento con gli Stati membri, di interrompere i voli dalla regione dell'Africa meridionale a causa della variante B.1.1.529", ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von del Leyen. L'Oms ha avvertito i Paesi che stanno pensando di introdurre restrizioni ai viaggi per arginare la nuova variante del Covid chiedendo che adottino un "approccio scientifico e basato sul rischio" effettivo.

Pfizer e Moderna hanno annunciato di essere al lavoro per un vaccino efficace contro Omicron. Le due aziende stimano in 100 giorni il tempo necessario per una formulazione adattata.