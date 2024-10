Il numero delle dosi di vaccino somministrate nel Paese è di oltre 2,1 milioni. Secondo quanto si apprende dall'ultimo aggiornamento del sito ministeriale il totale è, nel dettaglio, di 2.121.768. Le persone vaccinate sono 767.978. Nella giornata di oggi è previsto l'incontro Governo-Regioni sulla definizione della campagna vaccinale.

Il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia ha infatti convocato il vertice per fare il punto sul nuovo piano dei vaccini. Oggetto di discussione saranno anche i tagli annunciati dalle case farmaceutiche e il via libera al vaccino di AstraZeneca. All'incontro, in programma alle 17,30, presenzieranno anche il ministro della Salute Roberto Speranza e il Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri.

"Serve un coordinamento nazionale perché altrimenti le persone non sanno dove andare a vaccinarsi. Ci vuole una struttura che dia risposte chiare e semplici a tutto il Paese e a tutti i cittadini di tutte le fasce d'età perché è tutta la popolazione che deve essere vaccinata". Lo ha affermato Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute.

"Non si tratta di riscrivere il piano perché i cardini rimangono tutti validi e sono gli stessi che hanno portato al successo del piano israeliano, inglese e che sta ispirando quello americano. Si tratta di vaccinare il prima possibile il maggior numero di italiani - sostiene l'esperto -. Dopo operatori sanitari e fasce vulnerabili bisogna vaccinare tutti gli altri. Da marzo-aprile scatta una seconda fase, che non è paragonabile a quella attuale: vaccinare 250mila italiani al giorno, sette giorni alla settimana 24 ore su 24, è di questo che si tratta", ha concluso.