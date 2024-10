Il ministero della Salute ha dato il via libera al mix di vaccini sotto i 60 anni per la seconda dose a chi ha ricevuto la prima di J&J o AstraZeneca. Si adegua anche la Campania, il cui governatore Vincenzo De Luca si era detto inizialmente contrario.

"Stiamo riprogrammando con le Regioni, dando supporto nelle riprenotazioni e andando a bilanciare con riserve strategiche. Abbiamo bilanciato con 11 Regioni per mitigare i disagi ai cittadini", spiega il commissario Figliuolo.

Si lavora all'ipotesi di arrivi anticipati di dosi Pfizer e Moderna per rifornire i centri vaccinali. Previsto in settimana il Cdm per via libera a green pass, mentre l'Italia si prepara ad essere tutta zona bianca dal 21 giugno.