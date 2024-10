No vax convinta e dichiarata, è morta a Lodi Barbara Fisichella, originaria di Codogno, proprio il paese in cui il dramma Covid in Italia ebbe inizio a marzo 2020. Era operatrice giudiziaria al casellario della procura di Lodi.

La donna aveva 52 anni, era in malattia da una decina di giorni per aver contratto il Covid e ieri ha iniziato a respirare male, tant’è che i parenti hanno deciso di chiamare un’ambulanza, ma lei, ferma nelle proprie convinzioni, ha rifiutato il ricovero. Poche ore dopo il decesso.

Neanche 2 mesi fa, sul proprio profilo Facebook, Fisichella ha postato una sua foto con la frase “Io non mi vaccino, non sono una cavia”.

Una morte che ha destato sgomento e tristezza, soprattutto per la giovane età della vittima. Si tratta inoltre del secondo caso di no vax deceduta per Covid a Lodi in poche settimane: a inizio mese, un'altra donna, Brunella Marchetti, casalinga 46enne, è morta per una polmonite bilaterale provocata dal virus. Da sempre restia ai farmaci, neanche lei era vaccinata.

Barbara era parente di monsignor Rino Fisichella, Arcivescovo e presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione.