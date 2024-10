Nonostante il calo di contagi in Italia nelle ultime tre settimane, il coordinatore del Cts, professor Franco Locatelli, intervistato da La Stampa e dal Corriere della sera esorta la popolazione a non abbassare la guardia.

La parola d'ordine rimane prudenza, almeno finché non saranno stati messi in sicurezza anziani e fragili, per evitare di compromettere i risultati ottenuti. Locatelli ritiene che si potrebbe immaginare, ad esempio, una prima "riapertura selettiva".

"Per accelerare- spiega - si sta considerando di allungare l'intervallo tra la prima e la seconda dose a 42 giorni e usare le dosi disponibili per aumentare il numero dei nuovi vaccinati. Anche il Cdc (l'agenzia federale americana) ha suggerito questa soluzione, in caso di necessità.