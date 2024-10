L'obiettivo di Guido Bertolaso è vaccinare tutti i lombardi entro l'estate. "Tutto il sistema Lombardia sarà coinvolto. Tutti dovranno dare il loro contributo per vaccinare 10 milioni di italiani auspicabilmente entro l'estate", dice in conferenza stampa, definendolo "un traguardo assolutamente possibile", sempre che le dosi di vaccino "arrivino". Bertolaso guiderà, come già appreso nelle scorse ore, piano vaccinale anti-covid19 per la Lombardia. Ma ora è ufficiale: "Con delibera di giunta abbiamo conferito al dottor Bertolaso la qualità di consulente del presidente per l'attuazione e il coordinamento del piano vaccinale anti-covid19 per la Regione Lombardia", ha spiegato il presidente Attilio Fontana che ha aggiunto: "Sono orgoglioso di dire che Bertolaso ha dato la sua disponibilità a collaborare di nuovo con la Regione in questo momento complicato".

Bertolaso "ci darà una mano in questo momento importante nella campagna vaccini, che giorno dopo giorno si evolve con notizie contraddittorie", aggiunge, riferendosi alle novità sul vaccino Aifa agli over 55. Bertolaso "ci dà sicurezza dell'ottimo risultato che otterremo".

"Sono qui per organizzare la più grande operazione di protezione civile che si sia mai realizzata in Italia, daremo il nostro contributo come Regione, che mi auguro riguardi tutta Italia. Questa è una squisita genuina, pura, situazione di emergenza di protezione civile", ha affermato Bertolaso, in conferenza stampa a Milano per annunciare il suo nuovo ruolo. Consulenza che fornirà a titolo gratuito: "Mi sono abbassato anche lo stipendio, non prenderò neanche un euro come l'ultima volta, è tutto gratis" .