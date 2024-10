Da oggi il Paese ritorna a due colori: 9 le regioni in rosso, 11 in arancione. Riprendono le attività scolastiche in presenza 5,3 milioni di studenti, ovvero 6 su 10. Dal 20 aprile sarà possibile programmare riaperture in base all'andamento dei contagi.

Giovedì il governo incontrerà le regioni per fare il punto della situazione. Nelle festività pasquali sono stati eseguiti 106mila controlli, con 2.500 multe elevate.

Il tasso di positività nazionale sale intanto al 10,4%, con 296 decessi registrati. Nel frattempo in Giappone è stata scoperta una variante Covid che potrebbe ridurre l'efficacia dei vaccini.