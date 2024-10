Coronavirus, il bollettino odierno, mercoledì 18 novembre 2020, in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 34.283 (ieri erano 32.191). I decessi sono 753 (ieri erano 731). Effettuati 234.834 tamponi (ieri erano 208.458). Sono 3.670 i ricoverati in terapia intensiva, con un incremento di +58 unità.

Ancora in calo la percentuale dei positivi-tamponi, che arriva al 14,6% (mentre ieri era del 15,4). I ricoverati con sintomi sono 430 in più, 33.504 complessivamente. In netto aumento i guariti che oggi sono 24.169 per un totale da inizio pandemia di 481.967.

La regione con il maggior numero di contagi resta la Lombardia (+7.633), segue la Campania (+3.657), il Piemonte (+3.281), il Veneto (+2.972), il Lazio (+2.866), la Toscana (+2.508) e l'Emilia Romagna (+2.371).